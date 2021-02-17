Калверт-Льюин не сыграет против «Манчестер Сити»

Форвард Доминик Калверт-Льюин пропустит второй матч подряд из-за травмы бедра. Об этом на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» сообщил главный тренер ливерпульцев Карло Анчелотти.

- Точно не сыграет Доминик Калверт-Льюин и Жан-Филипп Гбамин. Все остальные в порядке и тренируются. Думаю, что в его ситуации просто нужно подождать. Надеемся, что он нам поможет уже в субботу. Джордан Пикфорд тренировался вчера и не имеет проблем, мы провели обследование сегодня и не обнаружили проблем, - заявил Анчелотти.

В субботу «Эвертону» предстоит еще один важный матч, с «Ливерпулем».