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Калверт-Льюин не сыграет против «Манчестер Сити»

17 Февраля 2021, 00:47,

Форвард Доминик Калверт-Льюин пропустит второй матч подряд из-за травмы бедра. Об этом на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» сообщил главный тренер ливерпульцев Карло Анчелотти.

- Точно не сыграет Доминик Калверт-Льюин и Жан-Филипп Гбамин. Все остальные в порядке и тренируются. Думаю, что в его ситуации просто нужно подождать. Надеемся, что он нам поможет уже в субботу. Джордан Пикфорд тренировался вчера и не имеет проблем, мы провели обследование сегодня и не обнаружили проблем, - заявил Анчелотти.

В субботу «Эвертону» предстоит еще один важный матч, с «Ливерпулем».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти, Доминик Калверт-Льюин
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