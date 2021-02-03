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​Тухель – журналисту после вопроса о Деле Алли: «Вы не ошиблись пресс-конференцией?»

03 Февраля 2021, 18:20,

Global Look Press

В четверг вечером в Премьер-лиге пройдёт матч между «Тоттенхэмом» и «Челси». Главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель во время пресс-конференции получил вопрос по поводу трансферной саги с участием полузащитника «шпор» Деле Алли, которого слухи связывали с «ПСЖ».

«Вы не ошиблись пресс-конференцией? Уверены? Я не буду на это отвечать», - отреагировал Тухель. «Я не говорю о футболистах, которые выступают за другие клубы. Я придерживаюсь своей команды, спасибо», - добавил немецкий специалист.

Напомним, что Томас Тухель покинул должность главного тренера «ПСЖ» в конце декабря.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Тоттенхэм, Томас Тухель, Деле Алли
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