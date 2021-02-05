«Вы не заслуживаете ответа»: Моуринью резко отреагировал на вопрос журналистки о Бэйле

Рулевой «Тоттенхэма» Жозе Моуринью резко ответил на вопрос журналистки Элисон Бендер после проигранного поединка с «Челси» (0:1). Португальскому тренеру не понравился вопрос об отсутствии на поле валлийского вингера Гарета Бэйла.

«Хороший вопрос, но вы не заслуживаете ответа», - передала журналистка слова тренера в своем «Твиттере».

Напомним, что Бэйл перебрался в «Тоттенхэм» на правах аренды из мадридского «Реала». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2021-го года.

В текущем сезоне чемпионата Англии 31-летний валлиец провел шесть поединков, отметившись одним забитым мячом.