Тьяго Силва получил травму в матче с «Тоттенхэмом»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва получил повреждение в поединке 22-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (1:0).

Опытный бразильский футболист травмировал мышцу, из-за чего был заменен на Андреаса Кристенсена в концовке первого тайма.

В ближайшее время 36-летний защитник пройдет медицинское обследование, после которого будут определены сроки восстановления.

Силва перешел в стан «пенсионеров» летом 2020-го года, подписав контракт до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Тьяго провел 17 поединков, в которых забил два гола и получил три желтые карточки.