«Тоттенхэм» отказывается отпускать Алли в «ПСЖ»

«ПСЖ» активно пытается заполучить полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, который уже дал согласие на этот трансфер, а стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. Однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо, сделку может сорвать руководство «Тоттенхэма». Лондонцы не собираются отпускать хавбека без адекватной замены. «Интер» не собирается отпускать обратно в стан «шпор» Кристиана Эриксена, который проваливает итальянский этап карьеры. Время также играет против «Пари Сен-Жермен» и Алли, ведь трансферное окно в ведущих футбольных чемпионатах Европы закрывается 1 февраля.