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«Тоттенхэм» отказывается отпускать Алли в «ПСЖ»

31 Января 2021, 23:34,

Global Look Press

«ПСЖ» активно пытается заполучить полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, который уже дал согласие на этот трансфер, а стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. Однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо, сделку может сорвать руководство «Тоттенхэма». Лондонцы не собираются отпускать хавбека без адекватной замены. «Интер» не собирается отпускать обратно в стан «шпор» Кристиана Эриксена, который проваливает итальянский этап карьеры. Время также играет против «Пари Сен-Жермен» и Алли, ведь трансферное окно в ведущих футбольных чемпионатах Европы закрывается 1 февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, ПСЖ, Деле Алли
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Комментарии (1)
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0
odessa83234
01 Февраля 2021, 01:01

Одни вкинули "бред", другие подхватили, а ...надцатые перепечатали.

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