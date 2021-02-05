Дождливое дерби Лондона выиграл «Челси»: Команда Тухеля обыграла и обошла «Тоттенхэм» Моуринью

В последнем матче 22-го тура АПЛ состоялось лондонское дерби - «Тоттенхэм» против «Челси».

В первом круге - Лэмпард против Моуринью, во втором - Тухель против Моуринью. «Челси» недавно сменил главного тренера, у нового пока статистика неплохая: ноль пропущенных мячей и семь баллов за три матча. Правда, и проверок серьёзных у Томаса Тухеля ещё не было. Вот как раз первая из них: «Тоттенхэм» сдал в декабре, из группы лидеров вывалился, в январе начал движение вверх, но теперь вновь поражения, даже два подряд - от «Ливерпуля» и от «Брайтона». К «Челси» футболисты Моуринью подошли обозлёнными.

Говорить что-то про Тухеля в Лондоне сложно, немец экспериментирует, выбирая футболистов из огромной обоймы. Пока понятно, что защитников центральных будет три - Силва, Рюдигер и Аспиликуэта, вышли они против Сона, Винисиуса и Бергвейна. А вот в нападении «Челси» ротация. В этот раз Тухель доверился треугольнику Маунт, Хадсон-Одои, Вернер. И как раз-таки Тимо взбодрил очень скучную по первым минутам игру.

Embed from Getty Images

«Челси» чувствовал себя хозяином положения на стадионе «Тоттенхэма», но командам Моуринью не привыкать играть вторым номером, поэтому больших волнений в первой части первого тайма не было. Много атаковали «синие», однако воротам Льориса никак не угрожали. Однако много моментов и не надо было. Какое-то коллективное бессознательное наваждение выкосило оборону «шпор», когда Вернер получи мяч на правом краю в штрафной площади. Тимо ускользнул от трёх соперников, а Дайер его ещё и завалил на газон.

Жоржиньо пенальти реализовал, аккуратно пробив под штангу. Уго Льорис угадал направление удара, но парировать выстрел не сумел. И дальше игра шла под диктовку «Челси», хоть и «Тоттенхэм» стал действовать немного смелее, однако неприятные новости для Тухеля в первом тайме всё-таки были. Тьяго Силва перехватил передачу на Винисуса ценой травмы. Вместо бразильца вышел не столь надёжный датчанин Кристенсен. Но гости в итоге не пропустили.

Embed from Getty Images

Больше борьбы и меньше красоты футбола (хоть этим матч и так не изобиловал) стало во втором тайме, когда дождь начал превращать поле в одну большую лужу. Много забросов с обеих сторон без всяких претензий на комбинационную игру. Мешал соперник, мешала погода. К 70-й минуте матча у каждой команды в активе значилось по одному удару в створ ворот. Лукас Моура и Ламела, а также Пулишич у «Челси» появились чтобы картину изменить.

Однако редкий опасный момент создали футболисты, игравшие с первых минут. Вернер нашёл Маунта на углу штрафной площади, а тот технично развернулся и пальнул в дальний угол – спас прекрасный прыжок Льориса. Но не спас этот момент от поражения. Третий матч подряд «Тоттенхэм» уступает, а «Челси» при Тухеле впервые бьёт серьёзного соперника и как раз «шпор» обходит в турнирной таблице.