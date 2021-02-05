Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дождливое дерби Лондона выиграл «Челси»: Команда Тухеля обыграла и обошла «Тоттенхэм» Моуринью

05 Февраля 2021, 00:51,

Global Look Press

В последнем матче 22-го тура АПЛ состоялось лондонское дерби - «Тоттенхэм» против «Челси».

Протокол игры  
Тоттенхэм 0:1 Челси
    24' Жоржиньо II (0:1)
Льорис Уго Орье Серж Алдервейрельд Тоби   50' Дайер Эрик Дэвис Бен Сиссоко Мусса Хёйбьерг Пьер-Эмиль   63' Бергвейн Стевен   69' (Лукас Моура (   69') Н'Домбеле Тангай   69' (Ламела Эрик (   69') Сон Хынмин Винисиус Карлос
Запасные: Танганга Джафет Санчес Давинсон Доэрти Мэтт Бэйл Гарет Родон Джо Харт Джо Уинкс Гарри
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар   88' Силва Тьяго   36' (Кристенсен Андреас (   36') Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Жоржиньо II Ковачич Матео   74' (Канте Н'Голо (   74'   81') Алонсо Маркос Хадсон-Одои Каллум   65' (Пулишич Кристиан (   65'   79') Маунт Мэйсон Вернер Тимо
Запасные: Чилуэлл Бен Эмерсон Палмиери Абрахам Тэмми Зиеш Хаким Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
04 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

В первом круге - Лэмпард против Моуринью, во втором - Тухель против Моуринью. «Челси» недавно сменил главного тренера, у нового пока статистика неплохая: ноль пропущенных мячей и семь баллов за три матча. Правда, и проверок серьёзных у Томаса Тухеля ещё не было. Вот как раз первая из них: «Тоттенхэм» сдал в декабре, из группы лидеров вывалился, в январе начал движение вверх, но теперь вновь поражения, даже два подряд - от «Ливерпуля» и от «Брайтона». К «Челси» футболисты Моуринью подошли обозлёнными.

Говорить что-то про Тухеля в Лондоне сложно, немец экспериментирует, выбирая футболистов из огромной обоймы. Пока понятно, что защитников центральных будет три - Силва, Рюдигер и Аспиликуэта, вышли они против Сона, Винисиуса и Бергвейна. А вот в нападении «Челси» ротация. В этот раз Тухель доверился треугольнику Маунт, Хадсон-Одои, Вернер. И как раз-таки Тимо взбодрил очень скучную по первым минутам игру.

Embed from Getty Images

«Челси» чувствовал себя хозяином положения на стадионе «Тоттенхэма», но командам Моуринью не привыкать играть вторым номером, поэтому больших волнений в первой части первого тайма не было. Много атаковали «синие», однако воротам Льориса никак не угрожали. Однако много моментов и не надо было. Какое-то коллективное бессознательное наваждение выкосило оборону «шпор», когда Вернер получи мяч на правом краю в штрафной площади. Тимо ускользнул от трёх соперников, а Дайер его ещё и завалил на газон.

Жоржиньо пенальти реализовал, аккуратно пробив под штангу. Уго Льорис угадал направление удара, но парировать выстрел не сумел. И дальше игра шла под диктовку «Челси», хоть и «Тоттенхэм» стал действовать немного смелее, однако неприятные новости для Тухеля в первом тайме всё-таки были. Тьяго Силва перехватил передачу на Винисуса ценой травмы. Вместо бразильца вышел не столь надёжный датчанин Кристенсен. Но гости в итоге не пропустили.

Embed from Getty Images

Больше борьбы и меньше красоты футбола (хоть этим матч и так не изобиловал) стало во втором тайме, когда дождь начал превращать поле в одну большую лужу. Много забросов с обеих сторон без всяких претензий на комбинационную игру. Мешал соперник, мешала погода. К 70-й минуте матча у каждой команды в активе значилось по одному удару в створ ворот. Лукас Моура и Ламела, а также Пулишич у «Челси» появились чтобы картину изменить.

Однако редкий опасный момент создали футболисты, игравшие с первых минут. Вернер нашёл Маунта на углу штрафной площади, а тот технично развернулся и пальнул в дальний угол – спас прекрасный прыжок Льориса. Но не спас этот момент от поражения. Третий матч подряд «Тоттенхэм» уступает, а «Челси» при Тухеле впервые бьёт серьёзного соперника и как раз «шпор» обходит в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Челси, Тоттенхэм
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
redwhite1959
05 Февраля 2021, 01:06

Замены хозяев на 70-й минуте взбодрили их, стало появляться напряжение у ворот гостей, а в конце игры возникли и опасные моменты, но это не спасло их от поражения. "Тоттенхэму" не хватает "звёзд", команда укомплектована добротными, но - всё же - игроками среднего европейского уровня ( за исключением Сона и Кейна ).

2
orient
05 Февраля 2021, 01:05

Третий матч кряду, вроде бегают синие, а забивать некому: либо защитник заколотят, либо пенальти подоспеет. 16 ударов по воротам в игре со Шпорами и только 1 (!) в створ ...
Мне одному только кажется, что Вернер деревянный какой-то, все мячи как от стенки отскакивают. При этому ни в атаке что-то создать, ни в обороне нормально отработать ..

2
redwhite1959
05 Февраля 2021, 01:07

По Вернеру полностью согласен!((

2
Oleg-Chelsea
05 Февраля 2021, 00:59

Да эту игру Челси хоть смотреть можно... Конечно, ничего не получается, но хоть бегают. Работы еще не початый край Тухелю. Тем не менее с победой всех!
PS. Жалко смотреть было на Тоттенхэм, что же такое получается команда одного Кейна, а как только его нет, то и все((((

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола