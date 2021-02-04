Александр Мостовой: «Тухель намного слабее Лэмпарда»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что «Челси» сильнее «Тоттенхэма» и сегодня победит в центральном матче 22-го тура Премьер-лиги.

«Зачем убрали Лэмпарда, я не могу понять до сих пор. Поставили Томаса Тухеля, который намного слабее экс-игрока «синих», - приводит слова Мостового Vseprosport.

С другой стороны, кадровый потенциал «Челси» гораздо сильнее, чем у соперника, которому сегодня не поможет лидер атак Гарри Кейн, считает Мостовой.

На сегодняшний день у команд по 33 очка, они делят седьмое место в Премьер-лиге. Старт игры в 23:00. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.