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Александр Мостовой: «Тухель намного слабее Лэмпарда»

04 Февраля 2021, 21:33,

Евро-Футбол.Ру

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что «Челси» сильнее «Тоттенхэма» и сегодня победит в центральном матче 22-го тура Премьер-лиги.

«Зачем убрали Лэмпарда, я не могу понять до сих пор. Поставили Томаса Тухеля, который намного слабее экс-игрока «синих», - приводит слова Мостового Vseprosport.

С другой стороны, кадровый потенциал «Челси» гораздо сильнее, чем у соперника, которому сегодня не поможет лидер атак Гарри Кейн, считает Мостовой.

На сегодняшний день у команд по 33 очка, они делят седьмое место в Премьер-лиге. Старт игры в 23:00. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Тоттенхэм, Фрэнк Лэмпард, Александр Мостовой, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
04 Февраля 2021, 21:45

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