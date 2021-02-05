Тухель: «Челси» заслуженно победил «Тоттенхэм»

Рулевой «Челси» Томас Тухель пообщался с журналистами после победы в дерби над «Тоттенхэмом». Встреча завершилась минимальной победой «пенсионеров» со счетом 1:0.

«Я доволен результатом. Мы провели непростой матч против сильного соперника, однако у нас получилось хорошо контролировать ход встречи. В некоторых моментах нам приходилось терпеть.

«Челси» пытался забить второй мяч, который мог поставить точку в этом противостоянии. Я доволен духом и настроем своих игроков. Мы заслуженно набрали три балла», - цитирует немецкого тренера BBC Sport.

Благодаря победе «Челси» поднялся на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.