Жоржиньо считает заслуженной победу «Челси» над «Тоттенхэмом»

Хавбек «Челси» Жоржиньо, забивший победный гол с пенальти в поединке 22-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (1:0), пообщался с представителями СМИ после окончания встречи.

«Мы понимали, что нам предстоит тяжелый матч. «Челси» старался, создавал моменты и отпраздновал заслуженную победу. Нам нужно продолжать усердно работать, чтобы добиваться хороших результатов», - приводит слова полузащитника издание BBC Sport.

Благодаря победе «пенсионеры» набрали 36 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Шпоры» с 33 баллами располагаются на восьмой строчке.