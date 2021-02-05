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Жоржиньо считает заслуженной победу «Челси» над «Тоттенхэмом»

05 Февраля 2021, 12:58,

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Хавбек «Челси» Жоржиньо, забивший победный гол с пенальти в поединке 22-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (1:0), пообщался с представителями СМИ после окончания встречи.

«Мы понимали, что нам предстоит тяжелый матч. «Челси» старался, создавал моменты и отпраздновал заслуженную победу. Нам нужно продолжать усердно работать, чтобы добиваться хороших результатов», - приводит слова полузащитника издание BBC Sport.

Благодаря победе «пенсионеры» набрали 36 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Шпоры» с 33 баллами располагаются на восьмой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Тоттенхэм, Жоржиньо Фрелло
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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
05 Февраля 2021, 15:37

Молодец, Жорж! Заслуженный пенальтист

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