Моуринью впервые проиграл два домашних матча подряд

В рамках 22-го тура чемпионата Англии состоялось лондонское дерби - «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе принимал «Челси» (0:1). Гости отпраздновали победу благодаря голу Жоржиньо с 11-метровой отметки.

По данным OptaJoe, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью провел свой 327-й поединок в карьере. Отмечается, что португальский наставник впервые уступил в двух домашних играх подряд.

В предыдущем домашнем матче «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3.

По итогам 22 туров подопечные Моуринью опустились на восьмую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На счету лондонцев 33 очка.