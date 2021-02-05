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Моуринью впервые проиграл два домашних матча подряд

05 Февраля 2021, 09:29,

Global Look Press

В рамках 22-го тура чемпионата Англии состоялось лондонское дерби - «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе принимал «Челси» (0:1). Гости отпраздновали победу благодаря голу Жоржиньо с 11-метровой отметки.

По данным OptaJoe, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью провел свой 327-й поединок в карьере. Отмечается, что португальский наставник впервые уступил в двух домашних играх подряд.

В предыдущем домашнем матче «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3.

По итогам 22 туров подопечные Моуринью опустились на восьмую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На счету лондонцев 33 очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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1
Tytus
05 Февраля 2021, 12:03

Генеалогия высказываний российских аналитиков о Моуре:
начало сентября - Моура уволят в октябре или ноябре?
октябрь - особенный вернулся;
начало февраля - кака была, кака есть, я не изменилася...
К чему это я? Да к тому, что Моуриньо всегда был тем, кем был - то ли тренером-эквилибристом, то ли тренером-иллюзионистом, и, тем не менее, это приносило результат. А вот российские аналитики - никакие на самом деле не аналитики, а всего лишь банальные шоумены, которых иногда интересно послушать, но полагаться на их аналитику и прогнозы вряд ли стоит.

0
Super fanat
05 Февраля 2021, 09:35

Ну, в Тоттенхэме и не такие рекорды бьются. Знал же, куда шёл на старости лет, в безтрофейник без истории. Тут такие рекорды устанавливаются сами собой.

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