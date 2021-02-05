Моуринью отреагировал на поражение от «Челси»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «пенсионеров» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Жоржиньо с пенальти.

«Мы не имели контроля над мячом, в первом тайме практически не создали моментов. Судьбу встречи решил пенальти. Этот 11-метровый трудно принять. Больно проиграть в таком поединке», - передает слова португальского специалиста издание BBC Sport.

Из-за поражения «Тоттенхэм» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На счету «шпор» 33 балла.