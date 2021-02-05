Моуринью отреагировал на поражение от «Челси»

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05 Февраля 2021, 08:59,
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Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «пенсионеров» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Жоржиньо с пенальти.
«Мы не имели контроля над мячом, в первом тайме практически не создали моментов. Судьбу встречи решил пенальти. Этот 11-метровый трудно принять. Больно проиграть в таком поединке», - передает слова португальского специалиста издание BBC Sport.
Из-за поражения «Тоттенхэм» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На счету «шпор» 33 балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Жозе Моуринью
Курятник еще отскочил. По игре, должны были не меньше трех закатывать.
Так чего пенять на пенальти, если вы сами по игре ничего не создали и смотрелись жалко? Хоть пенальти, хоть гол с игры, но вы не заслужили приемлемого результата в этом матче!
P.S. Я не понимаю, где вы нанимаете этих редакторов, но заставляйте их перечитывать статьи перед публикацией, а то позоритесь только.
Походу по фрилансу нанимают "журналистов") Ни дня без косяка в новостях. Да и исправлять даже перестали, фотка Стоунза до сих пор в новости про Лапорта висит
А где то ещё можно нанимать?
Встреча завершилась победой «шпор» со счетом 1:0
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ай.. ха-ха-ха.. )))