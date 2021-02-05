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Моуринью отреагировал на поражение от «Челси»

05 Февраля 2021, 08:59,

Global Look Press

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «пенсионеров» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Жоржиньо с пенальти.

«Мы не имели контроля над мячом, в первом тайме практически не создали моментов. Судьбу встречи решил пенальти. Этот 11-метровый трудно принять. Больно проиграть в таком поединке», - передает слова португальского специалиста издание BBC Sport.

Из-за поражения «Тоттенхэм» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На счету «шпор» 33 балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью
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Комментарии (5)
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0
fireland
05 Февраля 2021, 09:59

Курятник еще отскочил. По игре, должны были не меньше трех закатывать.

1
Super fanat
05 Февраля 2021, 09:37

Так чего пенять на пенальти, если вы сами по игре ничего не создали и смотрелись жалко? Хоть пенальти, хоть гол с игры, но вы не заслужили приемлемого результата в этом матче!
P.S. Я не понимаю, где вы нанимаете этих редакторов, но заставляйте их перечитывать статьи перед публикацией, а то позоритесь только.

1
altmax
05 Февраля 2021, 09:52

Походу по фрилансу нанимают "журналистов") Ни дня без косяка в новостях. Да и исправлять даже перестали, фотка Стоунза до сих пор в новости про Лапорта висит

0
HG2017
05 Февраля 2021, 11:17

А где то ещё можно нанимать?

1
ингерман
05 Февраля 2021, 09:09

Встреча завершилась победой «шпор» со счетом 1:0
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ай.. ха-ха-ха.. )))

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