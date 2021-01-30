Луис – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Я расстроен»

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Я расстроен, потому что мы хотим побеждать в любой игре. Мы выложились на полную – это факт. Нам нужно совершенствоваться день за днем.

Артета проделывает огромный объём работы, у нас потрясающие молодые футболисты, думаю, что у нас начинает строиться настоящая команда. Вы должны понимать, если не будете работать усердно каждый день, то всё резко изменится. Парни счастливы, потому что нам удалось преодолеть сложный период. Мы амбициозны и хотим бороться за первые места», - цитирует бразильского защитника BBC.