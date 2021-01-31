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Артета – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Справедливый результат»

31 Января 2021, 00:17,

Global Look Press

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Это был хороший матч, обе команды хотели победить. Они создали наибольшее количество опасных моментов в первом тайме, а мы – во втором. В целом, это справедливый результат.

Нам не хватило ключевых игроков, которые могли бы взять инициативу на себя и вырвать победу. Мы должны чаще бить по воротам. Мы работаем над этим, команда выглядела солидно, рад, что ребята прибавили по ходу игры.

Сейчас нам нужно наверстать упущенное в чемпионате, мы провалили последние несколько месяцев. Конечно, предстоит много работы, но мне нравится, в каком направлении движется команда», - цитирует Артету BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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