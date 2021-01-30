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Артета поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед»

30 Января 2021, 09:59,

Global Look Press

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.

«Вы видели, как раньше играли в дерби, сейчас же все изменилось. Футбол прогрессирует. Мы обучаем футболистов по-другому, и теперь им точно не разрешают делать то, что позволялось раньше. С системой VAR даже меньше. Сейчас все намного тщательнее контролируют, поэтому вы понимаете, что некоторые вещи вам не сойдут с рук», - приводит слова испанского специалиста портал Goal.

Матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 30-го января. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Микель Артета
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