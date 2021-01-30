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Обамеянг пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»

30 Января 2021, 16:13,

Global Look Press

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не поможет лондонскому «Арсеналу» в поединке 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба «канониров».

«Обамеянг пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» по семейным причинам», - гласит сообщение лондонского клуба в «Твиттере».

В текущем сезоне АПЛ 31-летний габонский форвард провел 17 поединков, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Поединок состоится в Лондоне 30-го января. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг
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