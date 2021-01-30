Обамеянг пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не поможет лондонскому «Арсеналу» в поединке 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба «канониров».

«Обамеянг пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» по семейным причинам», - гласит сообщение лондонского клуба в «Твиттере».

В текущем сезоне АПЛ 31-летний габонский форвард провел 17 поединков, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Поединок состоится в Лондоне 30-го января. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.