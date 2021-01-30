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Шоу: «Мы потеряли два очка»

30 Января 2021, 23:29,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал результат матча с «Арсеналом» (0:0).

«Считаю, что мы потеряли два очка. Я чувствовал, что мы контролируем ситуацию, у нас было много хороших моментов, но реализовать их не удалось. Если бы мы победили, то это было бы просто потрясающе.

Я ещё не заходил в раздевалку, но думаю, что вся команда разочарована. Да, временами мы играли слишком медленно, это стоило нам двух очков.

Мы потеряли много очков на неделе, это непозволительно. Не знаю, что ещё могу сказать по этому поводу», - цитирует Шоу Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед», возглавлявший до недавнего времени АПЛ, занимает второе место в таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Люк Шоу
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