Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Эдегор дебютировал за «Арсенал»

30 Января 2021, 22:21,

Global Look Press

В рамках двадцать первого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своём поле принимает «Манчестер Юнайтед».

На 83-й минуте на поле появился полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, заменив Эмиля Смит-Роу. Это дебют норвежского футболиста за английский клуб.

На данный момент идёт 90-я минута встречи, счёт не открыт.

Напомним, что «Арсенал» объявил об аренде Эдегора до конца сезона на неделе. Права на футболиста принадлежат мадридскому «Реалу».

«Арсенал» выступает не самым лучшим образом в нынешнем сезоне, подопечные Микеля Артета расположились в середине турнирной таблицы чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Мартин Эдегор
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