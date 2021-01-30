Эдегор дебютировал за «Арсенал»

В рамках двадцать первого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своём поле принимает «Манчестер Юнайтед».

На 83-й минуте на поле появился полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, заменив Эмиля Смит-Роу. Это дебют норвежского футболиста за английский клуб.

На данный момент идёт 90-я минута встречи, счёт не открыт.

Напомним, что «Арсенал» объявил об аренде Эдегора до конца сезона на неделе. Права на футболиста принадлежат мадридскому «Реалу».

«Арсенал» выступает не самым лучшим образом в нынешнем сезоне, подопечные Микеля Артета расположились в середине турнирной таблицы чемпионата Англии.