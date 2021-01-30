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Ляказетт получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед»

30 Января 2021, 22:43,

Global Look Press

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт получил травму в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

В компенсированное ко второму тайму время французский футболист неудачно столкнулся с защитником «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром. Вместо Ляказетта на поле появился Эдди Нкетиа.

29-летний нападающий «Арсенала» сыграл двадцать пять матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал две голевые передачи. Ляказетт перешёл в «Арсенал» из «Лиона» в 2017 году, сумма трансфера составила 53 миллиона евро. Действующее соглашение Александра с «канонирами» будет действовать ещё полтора сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Александр Ляказетт
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