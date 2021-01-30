Сульшер: «Хороший матч, мы больше владели мячом»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча с «Арсеналом» (0:0).

«Хороший матч, мы создали два прекрасных момента во втором тайме, но реализовать их, к сожалению, не удалось. Мы больше владели мячом, но во втором тайме был период, когда «Арсенал» перехватил инициативу, но в остальном всё нормально.

Одно очко в двух последних матчах? Мы заработали сегодня очко – это не так плохо, сейчас важно сосредоточиться на встрече с «Саутгемптоном», - цитирует Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» расположился на второй строке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.