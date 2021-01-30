Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство

30 Января 2021, 22:25,

Global Look Press

Успехи «Манчестер Сити» заставляли «Манчестер Юнайтед» искать в гостях у «Арсенала» только победу.

Протокол игры  
Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед
Лено Бернд Бельерин Эктор Холдинг Роб Луис Давид Седрик Соареш   13' Парти Томас Джака Гранит Пепе Николя Смит-Роу Эмил   83' (Эдегор Мартин (   83') Мартинелли Габриэл   46' (Виллиан Боргес (   46') Ляказетт Александр
Запасные: Эльнени Мохамед Нкетиа Эдди Уиллок Джо Рунарссон Рунар Чамберс Калум Мэйтленд-Найлс Эйнсли Габриэль дос Сантос
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон   51' Линделоф Виктор Магуайр Гарри   76' Шоу Люк Фред Сантос Мактоминай Скотт   37' (Марсьяль Антони (   37') Рэшфорд Маркус   80' (Гринвуд Мэйсон (   80') Фернандеш Бруну Погба Поль   73' Кавани Эдинсон
Запасные: Байи Эрик Ван де Бек Донни Джеймс Дэниэл Матич Неманья Теллес Алекс Туанзебе Аксел Хендерсон Дин
30 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

Нынешний сезон АПЛ – торжество футбольной лихорадки. К концу декабря «Арсенал» подходил с серией из пяти поражений в семи матчах АПЛ и приближался к Чемпионшипу, но затем «канониров» словно подменили – пять побед в шести встречах Премьер-лиги. «Ман Юнайтед» в ноябре обитал где-то в глубине таблицы, к Новому году взобрался на пьедестал, а недавно проиграл дома главному аутсайдеру «Шеффилду» и резко ухудшил свою ситуацию в борьбе за золото. Непосредственно перед матчем с «Арсеналом» манкунианцы отставали от своего городского врага «Манчестер Сити» на четыре очка при равенстве проведённых матчей. Так что отступать на «Эмирейтс» «красным дьяволам» было некуда, иначе их надежды на первое чемпионство с 2013 года накрылись бы медным тазом. Хотя с другой стороны, кто гарантирует, что «Сити» пройдёт на одном дыхании весь второй круг?

В первом тайме «Манчестер Юнайтед» больше владел мячом и был чуть ближе к забитому голу, но по общему числу ударов и в створ к перерыву команды оказались равны – по 7 (2). Дебют матча оказался скучноватым, а вот минуты с 20-й моменты в плане моментов и полумоментов пошла кое-какая движуха. Шоу навесил с углового, Холдинг сделал вынос, а остановивший мяч в районе линии штрафной Фред исполнил закидушку парашютом в правый угол – Лено в прыжке смахнул снаряд на новый угловой. Лондонцы ответили тем, что Пепе прошёл по правому полуфлангу и не попал в левый угол.

На рубеже получаса игры Пепе вновь обратил на себя внимание. На сей раз он бил с более центровой позиции – запутал двух защитников «МЮ» ложными финтами и послал мяч чуть ближе к левой штанге, чем в прошлый раз. Оставшиеся три-четыре возможности забить в первом тайме имел «Юнайтед». Уан-Биссака замкнул подачу Шоу рядом со створом. Бруну Фернандеш подключился на левом полуфланге к забросу от Погба, увёл мяч от Луиса и за малым не попал в правую девятку. Рэшфорд после очередной доставки слева от Шоу забыл пробить и оказался в цугцванге, а выстрел Фернандеша со штрафного преобразовал головой в корнер Давид Луис. Бразильский защитник этому очень обрадовался – сжал кулак и крикнул что-то типа «Come on!».

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Начало второго тайма ознаменовало в игре кардинальные перемены. «Арсенал» вспомнил, что за последний месяц стал грозной силой, и за несколько минут навладел мячом на 86 процентов игрового времени. Без момента у ворот Де Хеа тоже не обошлось. Вышедший в перерыве на замену Виллиан получил в левой зоне поперечный пас от Пепе, однако Уан-Биссака исправил свою ошибку. Именно он мог стать, но не стал для мяча последним шлагбаумом, когда тот приходил к Виллиану, – и он же накрыл последовавший удар экс-игрока «Анжи».

Дальше «Арсенал» ослабил хватку, и манкунианцы провернули очень опасную атаку. Кавани бил наверняка после прострела Шоу слева, и только рикошет спас хозяев от неприятности в виде пропущенного гола. Впрочем, удача в разных эпизодах улыбалась не только «канонирам», но также «красным дьяволам». На 65-й минуте бахнул со штрафного Ляказетт, и на выручку Де Хеа и компании пришла одна из лучших подруг вратаря – перекладина.

Потом игра успокоилась, но около 80-й минуты взбодрилась. Рэшфорд пальнул во внешнюю сторону сетки с правого полуфланга после отбора манкунианцев. Ляказетт получил в своё распоряжение вместе с передачей Бельерина более опасный шанс, однако запустил мяч низом левее ворот. На 89-й минуте гости упустили момент всего матча, а может, и всей своей борьбы за чемпионство. Кавани в падении пробил после доставки   Уан-Биссаки, и мяч предательски для манунианцев отправился мимо створа.

Embed from Getty Images

«Манчестер Юнайтед» не выигрывает второй матч подряд и отпускает «Сити» в лидерство с тремя очками отрыва. При этом не стоит забывать, что «небесно-голубые» провели на один матч меньше. Чемпионские перспективы «красных дьяволов» потерпели крах, или они ещё вернутся?

«Арсенал» же продлил беспроигрышную серию до семи встреч в АПЛ, он не пропустил там в пяти из шести последних поединков.

Отдельно скажем про травмы. В первом тайме из-за повреждения был заменён Мактоминай, а в конце второго – Ляказетт. И ещё: за лондонский клуб дебютировал, выйдя на замену, Мартин Эдегор.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
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Комментарии (13)
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0
aegur
31 Января 2021, 01:13
при всём уважении к МЮ "всё для Сити" должен сделать Ливер))
3
Oscar2
30 Января 2021, 23:07

А где фаны арсов? Я только одного и насчитал. Как во втором тайме было? Я после того, как мудила Боргес угодил мячом в ван Биссаку, громко выматерился и тут же получил горчичник от жены с конфискацией пульта(

1
Promt Roman
30 Января 2021, 22:38

Игра была ровна, так сказать.

1
Oscar2
30 Января 2021, 23:09

Равна-то равна, но команды играли хорошие. Был бы Арсенал в боевом, так сказать, пришлось бы МЮслям туго.

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2
Tytus
30 Января 2021, 22:34

Учитывая, что Арсы играли без двух не просто лучших, но ключевых игроков, вокруг которых строится игра - Тирни и Сака, да и Ауба был бы нелишним - результат, как на меня, приемлемый. Да, потеря очков, но куда деваться - этот сезон, судя по всему, потерян.

2
Underdog
30 Января 2021, 22:34

Трусливую тактику Сульшера с топами можно понять при условии набора очков с середняками и аутсайдерами(пример Милан). Но так МЮ влетает Шеффилдам и Пеласам.

0
Element-22
30 Января 2021, 22:43

какую такую "трусливую тактику"? в прошлом сезоне на каждый матч против топов он выставлял автобус из пяти защитников и двух опорных, а в этом всегда в 4 дефа и старается прессинговать. по-моему, большинство топов МЮ даже тупо перебил по ударам) и, кстати, показательный момент: вместо сломавшегося Мака вышел не Матич, а Марс, оставив в центре непрофильных опорных Погба и Фреда. это о чём-то говорит)

3
Underdog
30 Января 2021, 23:08

0-0,0-0,0-0,0-0,0-0...
И как раз таки после замены Мактоминея( что выпустил не Матича,а Марсиаля) и начали создаваться моменты возле ворот МЮ

0
Element-22
30 Января 2021, 23:12

попахивает каким-то слепым хейтом) я такое привык от пенсов и скаузеров читать)

0
Element-22
30 Января 2021, 22:33

изначально - чо я писал в августе - цель была снова остаться в зоне ЛЧ и выйти из группы. да, из группы не вышли, но на чемпионство в АПЛ мы раскатали губу банально на эмоциях)
с точки зрения борьбы за четвёрку это адекватная стратегическая ничья. Сульшер вообще научил осторожно добывать результат против топов (0-0 с Ливером, 0-0 с Сити, 0-0 с Челси, 0-0 с Арсеналом, 0-1 от канониров в первом круге из-за перфоманса Погба).
единственное, что напрягает, это состояние двух наших сникерсов в атаке) Марсьяль то понятно - новый Анри, 20+20 за сезон, но Рэшфорду точно пора расставлять приоритеты...

0
ингерман
30 Января 2021, 22:30

ай мои поздравки хворосту и ржавому - с сохраненным вас очком.. оно вам еще ой как пригодица в борьбе за место в ЛЕ.. )))

4
CELTIC FROST
30 Января 2021, 22:42

ай. привет болельщику голубых и хранителю очка Зенита! Есть еще вазелин в пороховницах?) ни в одном из своих комментов я не говорил о чемпионстве МЮ в этом сезоне.так что - мимо.

0
Oscar2
30 Января 2021, 23:02

Лайк за вазелин в пороховницах. Безотносительно адресата)

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