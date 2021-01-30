Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство

Успехи «Манчестер Сити» заставляли «Манчестер Юнайтед» искать в гостях у «Арсенала» только победу.

Нынешний сезон АПЛ – торжество футбольной лихорадки. К концу декабря «Арсенал» подходил с серией из пяти поражений в семи матчах АПЛ и приближался к Чемпионшипу, но затем «канониров» словно подменили – пять побед в шести встречах Премьер-лиги. «Ман Юнайтед» в ноябре обитал где-то в глубине таблицы, к Новому году взобрался на пьедестал, а недавно проиграл дома главному аутсайдеру «Шеффилду» и резко ухудшил свою ситуацию в борьбе за золото. Непосредственно перед матчем с «Арсеналом» манкунианцы отставали от своего городского врага «Манчестер Сити» на четыре очка при равенстве проведённых матчей. Так что отступать на «Эмирейтс» «красным дьяволам» было некуда, иначе их надежды на первое чемпионство с 2013 года накрылись бы медным тазом. Хотя с другой стороны, кто гарантирует, что «Сити» пройдёт на одном дыхании весь второй круг?

В первом тайме «Манчестер Юнайтед» больше владел мячом и был чуть ближе к забитому голу, но по общему числу ударов и в створ к перерыву команды оказались равны – по 7 (2). Дебют матча оказался скучноватым, а вот минуты с 20-й моменты в плане моментов и полумоментов пошла кое-какая движуха. Шоу навесил с углового, Холдинг сделал вынос, а остановивший мяч в районе линии штрафной Фред исполнил закидушку парашютом в правый угол – Лено в прыжке смахнул снаряд на новый угловой. Лондонцы ответили тем, что Пепе прошёл по правому полуфлангу и не попал в левый угол.

На рубеже получаса игры Пепе вновь обратил на себя внимание. На сей раз он бил с более центровой позиции – запутал двух защитников «МЮ» ложными финтами и послал мяч чуть ближе к левой штанге, чем в прошлый раз. Оставшиеся три-четыре возможности забить в первом тайме имел «Юнайтед». Уан-Биссака замкнул подачу Шоу рядом со створом. Бруну Фернандеш подключился на левом полуфланге к забросу от Погба, увёл мяч от Луиса и за малым не попал в правую девятку. Рэшфорд после очередной доставки слева от Шоу забыл пробить и оказался в цугцванге, а выстрел Фернандеша со штрафного преобразовал головой в корнер Давид Луис. Бразильский защитник этому очень обрадовался – сжал кулак и крикнул что-то типа «Come on!».

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Начало второго тайма ознаменовало в игре кардинальные перемены. «Арсенал» вспомнил, что за последний месяц стал грозной силой, и за несколько минут навладел мячом на 86 процентов игрового времени. Без момента у ворот Де Хеа тоже не обошлось. Вышедший в перерыве на замену Виллиан получил в левой зоне поперечный пас от Пепе, однако Уан-Биссака исправил свою ошибку. Именно он мог стать, но не стал для мяча последним шлагбаумом, когда тот приходил к Виллиану, – и он же накрыл последовавший удар экс-игрока «Анжи».

Дальше «Арсенал» ослабил хватку, и манкунианцы провернули очень опасную атаку. Кавани бил наверняка после прострела Шоу слева, и только рикошет спас хозяев от неприятности в виде пропущенного гола. Впрочем, удача в разных эпизодах улыбалась не только «канонирам», но также «красным дьяволам». На 65-й минуте бахнул со штрафного Ляказетт, и на выручку Де Хеа и компании пришла одна из лучших подруг вратаря – перекладина.

Потом игра успокоилась, но около 80-й минуты взбодрилась. Рэшфорд пальнул во внешнюю сторону сетки с правого полуфланга после отбора манкунианцев. Ляказетт получил в своё распоряжение вместе с передачей Бельерина более опасный шанс, однако запустил мяч низом левее ворот. На 89-й минуте гости упустили момент всего матча, а может, и всей своей борьбы за чемпионство. Кавани в падении пробил после доставки Уан-Биссаки, и мяч предательски для манунианцев отправился мимо створа.

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«Манчестер Юнайтед» не выигрывает второй матч подряд и отпускает «Сити» в лидерство с тремя очками отрыва. При этом не стоит забывать, что «небесно-голубые» провели на один матч меньше. Чемпионские перспективы «красных дьяволов» потерпели крах, или они ещё вернутся?

«Арсенал» же продлил беспроигрышную серию до семи встреч в АПЛ, он не пропустил там в пяти из шести последних поединков.

Отдельно скажем про травмы. В первом тайме из-за повреждения был заменён Мактоминай, а в конце второго – Ляказетт. И ещё: за лондонский клуб дебютировал, выйдя на замену, Мартин Эдегор.

Кирилл Иванцов