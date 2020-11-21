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​Сульшер объяснил отсутствие Погба в заявке

21 Ноября 2020, 23:40,

LiveSport.Ru

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил отсутствие в заявке команды на матч чемпионата с «Вест Бромвичем» Поля Погба.

«Поль получил ушиб в последнем своём матче. Он начал ощущать это вчера перед тренировкой. Надеюсь, он будет в порядке ко вторнику. Пока что мы не знаем», - сказал Сульшер клубному телевидению «красных дьяволов».

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвичем» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В одиннадцати матчах за «МЮ» в текущем сезоне Поль Погба забил один гол и отдал два голевых паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Уле Гуннар Сульшер
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