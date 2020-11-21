​Сульшер объяснил отсутствие Погба в заявке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил отсутствие в заявке команды на матч чемпионата с «Вест Бромвичем» Поля Погба.

«Поль получил ушиб в последнем своём матче. Он начал ощущать это вчера перед тренировкой. Надеюсь, он будет в порядке ко вторнику. Пока что мы не знаем», - сказал Сульшер клубному телевидению «красных дьяволов».

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвичем» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В одиннадцати матчах за «МЮ» в текущем сезоне Поль Погба забил один гол и отдал два голевых паса.