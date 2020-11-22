​Скоулз назвал победу «Манчестер Юнайтед» ужасной

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22 Ноября 2020, 12:32,
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Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался после победы команды над «Вест Бромвичем». Единственный гол команда Уле Гуннара Сульшера провела в начале второго тайма с пенальти. Одиннадцатиметровый со второй попытки реализовал Бруну Фернандеш.
«Это была ужасная победа. Надеюсь, она придаст команде немного уверенности. Можно действительно посочувствовать «Вест Бромвичу». Где был бы «Манчестер Юнайтед» без Фернандеша?» - сказал Скоулз в эфире BT Sport.
Отметим, что это была первая домашняя победа «Манчестер Юнайтед» в текущем чемпионате Англии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Пол Скоулз, Бруну Фернандеш