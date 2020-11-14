Грилиша считают идеальной заменой Погба

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14 Ноября 2020, 00:13,
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«Манчестер Юнайтед» собирается предложить двух своих игроков и определенную сумму за английского полузащитника «львов» Джека Грилиша. Об исключительном интересе манкунианцев пишет ресурс Todofichajes.
«Юнайтед» проявлял большой интерес к полузащитнику в последние месяцы, в том числе во время недавнего трансферного окна.
Несмотря на то, что Грилиш подписал новый контракт с «Астон Виллой», интерес «красных дьяволов» к игроку остается неизменным.
Источник заявляет, что боссы «Манчестера» и главный тренер Уле Гуннар Сульшер рассматривают 25-летнего Грилиша как идеальную замену Полю Погба.
В этом сезоне Грилиш сыграл 8 матчей и забил 5 мячей.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Апл, Джек Грилиш