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Грилиша считают идеальной заменой Погба

14 Ноября 2020, 00:13,


«Манчестер Юнайтед» собирается предложить двух своих игроков и определенную сумму за английского полузащитника «львов» Джека Грилиша. Об исключительном интересе манкунианцев пишет ресурс Todofichajes.

«Юнайтед» проявлял большой интерес к полузащитнику в последние месяцы, в том числе во время недавнего трансферного окна.

Несмотря на то, что Грилиш подписал новый контракт с «Астон Виллой», интерес «красных дьяволов» к игроку остается неизменным.

Источник заявляет, что боссы «Манчестера» и главный тренер Уле Гуннар Сульшер рассматривают  25-летнего Грилиша как идеальную замену Полю Погба.

В этом сезоне Грилиш сыграл 8 матчей и забил 5 мячей.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Апл, Джек Грилиш
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