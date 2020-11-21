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«Манчестер Юнайтед» сообщил о кибератаке перед игрой с «Вест Бромвичем»

21 Ноября 2020, 09:40,

Global Look Press

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о кибератаке клубной системы в преддверии поединка чемпионата Англии против «Вест Бромвича».

«Наша киберзащита обнаружила атаку преступников и отключила затронутые системы, дабы ограничить доступ и защитить информацию. Все самые важные системы, которые требуются для проведения игр на «Олд Траффорд», остаются безопасными и функционируют. Предстоящему матчу с «Вест Бромвичем» ничего не угрожает», - гласит сообщение «красных дьяволов» на официальном сайте.

«Манчестер Юнайтед» примет «Вест Бромвич» сегодня, 21-го ноября. Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед
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