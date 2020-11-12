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Рами: «Погба слушают, потому что у него особая харизма»

12 Ноября 2020, 20:11,

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Защитник «Боавишты» Адиль Рами высказался за уникальную атмосферу в команде, которая там царит благодаря Полю Погба.

Бывший игрок «Сочи» рассказал, что Погба с легкостью может завладеть расположением любого человека благодаря своей харизме:

«Когда он говорит, его слушают из-за его харизмы. Он производит впечатление на всех в команде».

Кроме того, Рами поведал историю о приезде Погба в Россию, когда полузащитник намеренно изменил стиль причёски, чтобы не выделятся из числа остальных, таким образом, принеся в жертву определенные свои убеждения:

«Приехал в Россию с бритой головой с одной целью - чтобы люди не говорили о его прическе», - сказал Рами в интервью Le Parisien.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Сборная Франции, Поль Погба, Адиль Рами
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