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«Манчестер Юнайтед» скромно, но по делу обыграл аутсайдера

22 Ноября 2020, 00:55,

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В девятом туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома играл против «Вест Бромвича», соперника из зоны вылета, позабывшего вкус побед.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич
(1:0) Фернандеш Бруну 56'    
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Теллес Алекс Фред Сантос   84' (Мактоминай Скотт (   84') Матич Неманья Мата Хуан   63' (Кавани Эдинсон (   63'   90') Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус   79' (Ван де Бек Донни (   79') Марсьяль Антони
Запасные: Уильямс Брендон Джеймс Дэниэл Туанзебе Аксел Хендерсон Дин
Джонстон Сэм Ферлонг Дарнелл Аджайи Олувасемилого Иванович Бранислав   79' (Кровинович Филип (   79') Бартли Кайл Таунсед Конор Перейра Матеус Сойерс Ромен Галлахер Конор   76' Диангана Грэди   62' (Робсон-Кану Хэл (   62') Ахерн-Грант Карлан   62' (Робинсон Каллум (   62')
Запасные: Филлипс Мэтт Баттон Дэвид Харпер Реким О'Ши Дара
21 ноября. Стадион "Олд Траффорд".

«Красные дьяволы» играли гораздо активнее, хотя и пропускали порой выпады противника, в частности в середине второго тайма перекладина спасла хозяев от гола Каллума Робинсона. В «МЮ» выделялся Бруну Фернандеш. Сразу после перерыва он едва не привез пенальти в свои ворота, но ВАР помог арбитру отменить это решение, а вскоре уже сам бил с точки. Сначала был промах, но 11-метровый пришлось бить снова, так как вратарь заступил за линию, а второй шанс португалец не упустил - 1:0.

«Манчестер Юнайтед» с 13 очками взлетел с 14-го места на девятое, опередив «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Бромвич
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Комментарии (1)
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0
Underdog
22 Ноября 2020, 02:08

Странно, больше часа прошло и ни одного комментария))) интересней наверное комментировать на ветке МС))) Тут я конечно с этим солидарен

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