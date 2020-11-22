«Манчестер Юнайтед» скромно, но по делу обыграл аутсайдера

В девятом туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома играл против «Вест Бромвича», соперника из зоны вылета, позабывшего вкус побед.

«Красные дьяволы» играли гораздо активнее, хотя и пропускали порой выпады противника, в частности в середине второго тайма перекладина спасла хозяев от гола Каллума Робинсона. В «МЮ» выделялся Бруну Фернандеш. Сразу после перерыва он едва не привез пенальти в свои ворота, но ВАР помог арбитру отменить это решение, а вскоре уже сам бил с точки. Сначала был промах, но 11-метровый пришлось бить снова, так как вратарь заступил за линию, а второй шанс португалец не упустил - 1:0.

«Манчестер Юнайтед» с 13 очками взлетел с 14-го места на девятое, опередив «Манчестер Сити» и «Арсенал».