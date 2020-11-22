«Манчестер Юнайтед» скромно, но по делу обыграл аутсайдера

|
22 Ноября 2020, 00:55,
|
|
В девятом туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома играл против «Вест Бромвича», соперника из зоны вылета, позабывшего вкус побед.
Протокол игры
|(1:0) Фернандеш Бруну 56'
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • Теллес Алекс • Фред Сантос 84' ( Мактоминай Скотт ( 84') • Матич Неманья • Мата Хуан 63' ( Кавани Эдинсон ( 63' ) • 90'Фернандеш Бруну • Рэшфорд Маркус 79' ( Ван де Бек Донни ( 79') • Марсьяль Антони
Запасные: Уильямс Брендон • Джеймс Дэниэл • Туанзебе Аксел • Хендерсон Дин
Джонстон Сэм • Ферлонг Дарнелл • Аджайи Олувасемилого • Иванович Бранислав 79' ( Кровинович Филип ( 79') • Бартли Кайл • Таунсед Конор • Перейра Матеус • Сойерс Ромен • Галлахер Конор • 76'Диангана Грэди 62' ( Робсон-Кану Хэл ( 62') • Ахерн-Грант Карлан 62' ( Робинсон Каллум ( 62')
Запасные: Филлипс Мэтт • Баттон Дэвид • Харпер Реким • О'Ши Дара
21 ноября. Стадион "Олд Траффорд".
«Красные дьяволы» играли гораздо активнее, хотя и пропускали порой выпады противника, в частности в середине второго тайма перекладина спасла хозяев от гола Каллума Робинсона. В «МЮ» выделялся Бруну Фернандеш. Сразу после перерыва он едва не привез пенальти в свои ворота, но ВАР помог арбитру отменить это решение, а вскоре уже сам бил с точки. Сначала был промах, но 11-метровый пришлось бить снова, так как вратарь заступил за линию, а второй шанс португалец не упустил - 1:0.
«Манчестер Юнайтед» с 13 очками взлетел с 14-го места на девятое, опередив «Манчестер Сити» и «Арсенал».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Бромвич
Странно, больше часа прошло и ни одного комментария))) интересней наверное комментировать на ветке МС))) Тут я конечно с этим солидарен