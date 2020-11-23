Вратарь «Вест Бромвича» недоволен техникой пробития пенальти Бруну Фернандеша

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23 Ноября 2020, 16:19,
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«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл «Вест Бромвич» в Премьер-лиге. Единственный гол с пенальти провел Бруну Фернандеш, при этом 11-метровый пришлось повторить, так как голкипер Сэм Джонстон покинул ворота до удара, что помогло ему справиться с первой попыткой.
После игры Джонстон разместил твит: «Форварду нельзя позволять подпрыгивать перед ударом по воротам». Также в комментарии голкипер добавил: «Никто не хочет пенальти в свои ворота, а две попытки вовсе разочаровывают, но таковы новые правила, и нам стало сложнее».
Напомним, что с недавнего времени система ВАР строго контролирует местоположение вратарей перед пробитием 11-метровых.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Бромвич, Бруну Фернандеш, Сэм Джонстон
за исключением следующих случаев, в которых игра будет остановлена и возобновлена свободным ударом независимо от того, забит гол или нет:
бьющий игрок совершает обманные движения для выполнения удара после завершения разбега (обманные движения во время разбега разрешены); судья предупреждает выполнившего удар игрока
Надо просто разобраться, прыжок после разбега и перед ударом считается обманным движением после разбега или во время. Правило-то уже есть, оказывается.