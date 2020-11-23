Вратарь «Вест Бромвича» недоволен техникой пробития пенальти Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл «Вест Бромвич» в Премьер-лиге. Единственный гол с пенальти провел Бруну Фернандеш, при этом 11-метровый пришлось повторить, так как голкипер Сэм Джонстон покинул ворота до удара, что помогло ему справиться с первой попыткой.

После игры Джонстон разместил твит: «Форварду нельзя позволять подпрыгивать перед ударом по воротам». Также в комментарии голкипер добавил: «Никто не хочет пенальти в свои ворота, а две попытки вовсе разочаровывают, но таковы новые правила, и нам стало сложнее».

Напомним, что с недавнего времени система ВАР строго контролирует местоположение вратарей перед пробитием 11-метровых.