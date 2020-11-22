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Сульшер: «Сложно готовить команду после международного перерыва»

22 Ноября 2020, 23:20,

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвёл итоги матча с «Вест Бромвичем» (1:0).

«Было важно одержать первую победу дома. Думаю, что вы могли заметить, что из-за частого обсуждения наших домашних матчей, в концовке мы сильно волновались. Мы должны были забить ещё несколько голов, чтобы закончить матч легче.

Было сложно подготовить команду после международного перерыва, я сказал об этом парням в раздевалке. Большинство игроков отсутствовало 10 дней, поэтому мы довольны добытой сегодня победой. Конечно, мы можем играть лучше, но три очка и игра на ноль – это здорово», - цитирует Сульшера пресс-служба клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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