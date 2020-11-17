Рэшфорд открыл книжный клуб для юных британцев

Футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продолжает трудиться во благо юных британцев. После кампании по внедрению в школы бесплатных завтраков 23-летний Рэшфорд планирует запустить книжный клуб, чтобы помочь детям получать удовольствие от чтения. Нападающий признался ВВС, что книги всегда были роскошью в его семье, а читать их Маркус начал в 17 лет, и «это полностью изменило мои жизненные взгляды. Чтение не должно быть доступно для избранных».

Маркус Рэшфорд добавил, что в Великобритании у 380 000 детей никогда не было своей книжки, и футболист планирует изменить ситуацию в лучшую сторону.