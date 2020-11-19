За ​«Манчестер Юнайтед» в ближайшей игре могут не сыграть основные центральные защитники

Пара основных центральных защитников Гарри Магуайр – Виктор Линделоф может не сыграть в ближайшем матче чемпионата Англии против «Вест Бромвича». Как сообщает ESPN, Магуайр отыграл девяносто минут в последнем поединке сборной Англии против Исландии, но получил ушиб и будет обследован. Что касается Линделофа, то у него обострились проблемы со спиной, которые давали о себе знать в течение всего сезона.

«Манчестер Юнайтед» примет «Вест Бромвич» на своём поле в ближайшую субботу, двадцать первого ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.