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За ​«Манчестер Юнайтед» в ближайшей игре могут не сыграть основные центральные защитники

19 Ноября 2020, 19:33,

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Пара основных центральных защитников Гарри Магуайр – Виктор Линделоф может не сыграть в ближайшем матче чемпионата Англии против «Вест Бромвича». Как сообщает ESPN, Магуайр отыграл девяносто минут в последнем поединке сборной Англии против Исландии, но получил ушиб и будет обследован. Что касается Линделофа, то у него обострились проблемы со спиной, которые давали о себе знать в течение всего сезона.

«Манчестер Юнайтед» примет «Вест Бромвич» на своём поле в ближайшую субботу, двадцать первого ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Магуайр, Виктор Линделоф
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