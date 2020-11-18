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Виллиан опроверг информацию о том, что с ним связывалась «Барселона»

18 Ноября 2020, 21:31,

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Нападающий «Арсенала» Виллиан настаивает на том, что «канониры» были единственным клубом, который серьёзно пытался подписать его этим летом, и отвергает информацию о каких-либо официальных предложениях «Барселоны», сообщает El Mundo Deportivo.

Год назад источник сообщал, что нападающий не будет продлевать свой контракт с лондонским «Челси» и будет готов присоединиться к каталонскому клубу.

Универсальность игрока и его результативность, вероятно, вызвал бы некий интерес со стороны сине-гранатовых, но теперь он официально опроверг эту информацию.

На данный момент у нападающего лондонского «Арсенала» на счету 9 матчей и две голевых передачи.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Барселона, Арсенал Лондон, Виллиан
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