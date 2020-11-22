Бельерин: «Обычно Сака с легкостью реализует такие моменты»

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22 Ноября 2020, 22:27,
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал результат матча с «Лидсом».
«Не согласен, что мы довольны ничьей. Мои партнёры по команде думают точно так же. Мы всегда играем на победу. У них были шансы, но в большинстве играть легче. Я не доволен одним очком.
«Лидс» - отличная команда, которая играет смело. Мы здорово играли в первом тайме, высоко прессингуя их.
Момент Сака? Обычно он с легкостью реализует такие возможности. Сегодня ему не повезло, но так бывает. Иногда вы ошибаетесь. Мы должны продолжать создавать моменты для наших нападающих. Нужно просто забить, после этого всё пойдёт легче», - цитирует Бельерина BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Эктор Бельерин, Букайо Сака