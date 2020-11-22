Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бельерин: «Обычно Сака с легкостью реализует такие моменты»

22 Ноября 2020, 22:27,

Global Look Press

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал результат матча с «Лидсом».

«Не согласен, что мы довольны ничьей. Мои партнёры по команде думают точно так же. Мы всегда играем на победу. У них были шансы, но в большинстве играть легче. Я не доволен одним очком.

«Лидс» - отличная команда, которая играет смело. Мы здорово играли в первом тайме, высоко прессингуя их.

Момент Сака? Обычно он с легкостью реализует такие возможности. Сегодня ему не повезло, но так бывает. Иногда вы ошибаетесь. Мы должны продолжать создавать моменты для наших нападающих. Нужно просто забить, после этого всё пойдёт легче», - цитирует Бельерина BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Эктор Бельерин, Букайо Сака
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола