Бельерин: «Обычно Сака с легкостью реализует такие моменты»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал результат матча с «Лидсом».

«Не согласен, что мы довольны ничьей. Мои партнёры по команде думают точно так же. Мы всегда играем на победу. У них были шансы, но в большинстве играть легче. Я не доволен одним очком.

«Лидс» - отличная команда, которая играет смело. Мы здорово играли в первом тайме, высоко прессингуя их.

Момент Сака? Обычно он с легкостью реализует такие возможности. Сегодня ему не повезло, но так бывает. Иногда вы ошибаетесь. Мы должны продолжать создавать моменты для наших нападающих. Нужно просто забить, после этого всё пойдёт легче», - цитирует Бельерина BBC.