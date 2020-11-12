Обамеянг: «Как капитан я отвечаю за действия игроков «Арсенала»

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пролил свет на роль, которую он играет в должности капитана «Арсенала».

Обамеянг сказал, что капитанство сделало его более ответственным и сосредоточенным на каждой игре, и что теперь он ручается не только за себя, но и за других игроков:

«Как капитан я отвечаю за действия игроков «Арсенала» и их передвижения по полю», - сказал Обамеянг в интервью Goal.

Напомним, что в ноябре 2019 года бывший менеджер «канониров» Унаи Эмери назначил Обамеянга новым капитаном клуба вместо Гранита Джаки, который был лишен повязки после эпизода с наказанием за словесную перепалку с фанатами «Арсенала» на стадионе «Эмирейтс».