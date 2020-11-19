Артета работает над восстановлением связи с фанатами «Арсенала»

Микель Артета, главный тренер «Арсенала», пытается восстановить связь между игроками и фанатами, но на это требуется время.

Тренер «канониров» Микель Артета, не мог поверить в потерю связи между болельщиками и футболистами, придя на «Эмирейтс» в качестве главного тренера, заменив Унаи Эмери в декабре 2019 года. Испанец хочет, чтобы болельщики доверились его процессу восстановления команды.

«Вы не сможете создать что-то новое [быстро], когда что-то было повреждено. Вы можете увидеть разрыв между нашими фанатами и игроками, вы должны восстановить эту связь, дабы мы могли создать некий фундамент и затем начать процесс. Вы должны расставить приоритеты с самого начала и определиться, к чему вы идёте!», - сказал Микель Артета.