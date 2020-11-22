Глубоководные «канониры»: «Арсенал» вдесятером едва не проиграл «Лидсу» и остался в середине таблицы

Несколько раз каркас ворот спасал лондонский «Арсенал» от проигрыша команде Марсело Бьелсы.

«Лидс» – трёхкратный чемпион Англии, финалист Кубка чемпионов. Лондонский «Арсенал» – 13-кратный чемпион Англии, финалист Лиги чемпионов. Но всё это было давно, особенно у «павлинов». К отчётному матчу «Лидс» подходил на 15-м месте таблицы АПЛ, «Арсенал» – на 12-м. Но если йоркширцев такое положение дел ещё кое-как могло устраивать, потому что они только вернулись в Премьер-лигу, то лондонцам новое падение после восьмого места по итогам прошлого сезона совсем ни к чему.

В целом промежуточная ничья к перерыву справедлива, но было бы показательней, если бы она стала результативной, или бы если это была минимальная победа «Лидса», имевшего чуть больше моментов. У «Арсенала» Себальос дальним ударом пробил рядом со штангой, Пепе с острого угла слева сотряс перекладину, а Обамеянг с другого полуфланга пустил мяч выше перекладины. Что до «Лидса», то Бэмфорд замыкал прострел Алиоски почти от лицевой, но не переиграл Лено. Если бы в том эпизоде случился гол, он мог быть отменён с использованием ВАР из-за предполагаемого небольшого офсайда у Алиоски.

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Троицу полноценных шансов «павлины» создали в заключительную треть первого тайма, когда они прочно владели мячом и территорией. После неудачного для «Арсенала» отскока от Габриэла снаряд прилетел к Бэмфорду, но Лено успел сложиться, чтобы отразить его плотный удар. Плюс ещё три раза хозяева ловили гостей левофланговыми атаками, и все эти раза у игроков «Лидса» сбивался прицел, будь то Даллас, Клих или Эйлинг.

В начале второго тайма свинью «канонирам» подложил Николя Пепе. У того было несколько серий взаимных толканий и хватаний с Алиоски, а потом Пепе в неигровом эпизоде боднул своего оппонента головой в голову. Чтобы объективно разобраться в произошедшем, главный арбитр Энтони Тэйлор, обслуживавший недавний матч сборных Сербии и России, глянул видеоповтор. После этого у него не осталось сомнений: Пепе нужно удалять за серьёзное нарушение правил игры. Что рефери и сделал.

Вдесятером «Арсеналу» было трудно вести игру, и в районе 70-й минуты статистика владения мячом во втором тайме была 75 на 25 процентов. «Лидс» зажимал «канониров» не так уж сильно, однако моменты для открытия счёта создавал регулярно. Впрочем, каждый раз что-то мешало «павлинам» чётко завершать эпизоды. К примеру, Эйлинг, встретившийся с мячом в прекрасной позиции, отпустил снаряд далеко от себя, – хотя там вообще-то могли зафиксировать офсайд. Чуть позже Бэмфорд после навеса справа плохо пробил головой с линии штрафной в левую сторону мимо створа. Родриго Морено надоело, что его команда не может забить с близкого расстояния, и он жахнул по владениям Лено издали – рядом с левой крестовиной. Несколько минут спустя Морено пальнул теплее – уже непосредственно в каркас ворот.

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«Арсенал» всё-таки выходил в ответные атаки и вполне мог вырвать победу в таком непростом матче. Обамеянг ударом примерно с линии штрафной попал в руку лежавшему на газону Куперу, однако видеоассистенты посоветовали Тэйлору не назначать пенальти, и он их послушал. Но и с игры «Арсенал» едва не забил. Провал в обороне «Лидса» открыл путь к чужим воротам для Сака, и в последний момент хозяев спас вратарь Меслье.

А концовка выдалась интересной! Ещё Бэмфорд и Рафинья протестировали штангу, Клих с подбора отправил мяч за перекладину. Впрочем, голов зрители так и не увидели, но увидели вынужденную замену «канониров» – травму в столкновении со злым гением «пушкарей» Алиоски получил Сака.

«Арсенал» продолжает обитать в глубине таблицы, а «Лидс» ещё ниже. Надо Артете что-то придумать, чтобы реализовать потенциал, заложенный в него как в одного из самых перспективных молодых тренеров мира.

Кирилл Иванцов