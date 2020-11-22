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Глубоководные «канониры»: «Арсенал» вдесятером едва не проиграл «Лидсу» и остался в середине таблицы

22 Ноября 2020, 21:25,

Global Look Press

Несколько раз каркас ворот спасал лондонский «Арсенал» от проигрыша команде Марсело Бьелсы.

Протокол игры  
Лидс 0:0 Арсенал
Меслье Иллан Эйлинг Люк Кох Робин Купер Лиам   86' Алиоски Эгзиян Филлипс Кэлвин   90' Рафинья Диас Клих Матеуш Даллас Стюарт   15' Харрисон Джек   80' (Поведа Иан (   80') Бэмфорд Патрик
Запасные: Кошта Элдер Робертс Тайлер Касилья Кико Дэвис Лейф Стрёйк Паскаль Морено Родриго
Лено Бернд Бельерин Эктор Холдинг Роб Габриэль дос Сантос Тирни Киран Джака Гранит Себальос Дани Пепе Николя   52' Уиллок Джо   57' (Сака Букайо (   57' Мэйтленд-Найлс Эйнсли   90') Виллиан Боргес   46' (Нелсон Райс (   46') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мустафи Шкодран Ляказетт Александр Нкетиа Эдди Рунарссон Рунар
22 ноября. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

«Лидс» – трёхкратный чемпион Англии, финалист Кубка чемпионов. Лондонский «Арсенал» – 13-кратный чемпион Англии, финалист Лиги чемпионов. Но всё это было давно, особенно у «павлинов». К отчётному матчу «Лидс» подходил на 15-м месте таблицы АПЛ, «Арсенал» – на 12-м. Но если йоркширцев такое положение дел ещё кое-как могло устраивать, потому что они только вернулись в Премьер-лигу, то лондонцам новое падение после восьмого места по итогам прошлого сезона совсем ни к чему.

В целом промежуточная ничья к перерыву справедлива, но было бы показательней, если бы она стала результативной, или бы если это была минимальная победа «Лидса», имевшего чуть больше моментов. У «Арсенала» Себальос дальним ударом пробил рядом со штангой, Пепе с острого угла слева сотряс перекладину, а Обамеянг с другого полуфланга пустил мяч выше перекладины. Что до «Лидса», то Бэмфорд замыкал прострел Алиоски почти от лицевой, но не переиграл Лено. Если бы в том эпизоде случился гол, он мог быть отменён с использованием ВАР из-за предполагаемого небольшого офсайда у Алиоски.

Embed from Getty Images

Троицу полноценных шансов «павлины» создали в заключительную треть первого тайма, когда они прочно владели мячом и территорией. После неудачного для «Арсенала» отскока от Габриэла снаряд прилетел к Бэмфорду, но Лено успел сложиться, чтобы отразить его плотный удар. Плюс ещё три раза хозяева ловили гостей левофланговыми атаками, и все эти раза у игроков «Лидса» сбивался прицел, будь то Даллас, Клих или Эйлинг.

В начале второго тайма свинью «канонирам» подложил Николя Пепе. У того было несколько серий взаимных толканий и хватаний с Алиоски, а потом Пепе в неигровом эпизоде боднул своего оппонента головой в голову. Чтобы объективно разобраться в произошедшем, главный арбитр Энтони Тэйлор, обслуживавший недавний матч сборных Сербии и России, глянул видеоповтор. После этого у него не осталось сомнений: Пепе нужно удалять за серьёзное нарушение правил игры. Что рефери и сделал. 

Вдесятером «Арсеналу» было трудно вести игру, и в районе 70-й минуты статистика владения мячом во втором тайме была 75 на 25 процентов. «Лидс» зажимал «канониров» не так уж сильно, однако моменты для открытия счёта создавал регулярно. Впрочем, каждый раз что-то мешало «павлинам» чётко завершать эпизоды. К примеру, Эйлинг, встретившийся с мячом в прекрасной позиции, отпустил снаряд далеко от себя, – хотя там вообще-то могли зафиксировать офсайд. Чуть позже Бэмфорд после навеса справа плохо пробил головой с линии штрафной в левую сторону мимо створа. Родриго Морено надоело, что его команда не может забить с близкого расстояния, и он жахнул по владениям Лено издали – рядом с левой крестовиной. Несколько минут спустя Морено пальнул теплее – уже непосредственно в каркас ворот.

Embed from Getty Images

«Арсенал» всё-таки выходил в ответные атаки и вполне мог вырвать победу в таком непростом матче. Обамеянг ударом примерно с линии штрафной попал в руку лежавшему на газону Куперу, однако видеоассистенты посоветовали Тэйлору не назначать пенальти, и он их послушал. Но и с игры «Арсенал» едва не забил. Провал в обороне «Лидса» открыл путь к чужим воротам для Сака, и в последний момент хозяев спас вратарь Меслье.

А концовка выдалась интересной! Ещё Бэмфорд и Рафинья протестировали штангу, Клих с подбора отправил мяч за перекладину. Впрочем, голов зрители так и не увидели, но увидели вынужденную замену «канониров» – травму в столкновении со злым гением «пушкарей» Алиоски получил Сака.

«Арсенал» продолжает обитать в глубине таблицы, а «Лидс» ещё ниже. Надо Артете что-то придумать, чтобы реализовать потенциал, заложенный в него как в одного из самых перспективных молодых тренеров мира.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Арсенал Лондон, Лидс, Апл, Чемпионат Англии
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Комментарии (1)
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0
Ars1987
22 Ноября 2020, 21:27

Арсенал вобще без нападения... Обама что есть на поле что нет. Короче печально все.

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