Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» показал худшую результативность в АПЛ за 34 года

23 Ноября 2020, 08:32,

Global Look Press

В рамках девятого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на выезде встречался с «Лидсом». Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

Как сообщает портал Goal, «канониры» показали худшую результативность с сезона-1986/1987. Подопечные испанского специалиста Микеля Артеты забили всего девять голов в девяти турах чемпионата.

«Арсенал» набрал 13 баллов и располагается лишь на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок в Премьер-лиге лондонская команда сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона».

Матч состоится в воскресенье, 29-го ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон
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