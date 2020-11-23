«Арсенал» показал худшую результативность в АПЛ за 34 года

В рамках девятого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на выезде встречался с «Лидсом». Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

Как сообщает портал Goal, «канониры» показали худшую результативность с сезона-1986/1987. Подопечные испанского специалиста Микеля Артеты забили всего девять голов в девяти турах чемпионата.

«Арсенал» набрал 13 баллов и располагается лишь на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок в Премьер-лиге лондонская команда сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона».

Матч состоится в воскресенье, 29-го ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени.