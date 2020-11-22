Вингер «Лидса» Даллас: «Мы создали достаточное количество моментов, думаю, что «Арсенал» доволен ничьей»

Вингер «Лидса» Стюарт Даллас прокомментировал результат матча с «Арсеналом» (0:0).

«Мы создали достаточное количество моментов, чтобы выиграть сегодня. Красная карточка изменила игру и позволила нам больше владеть мячом.

Мой момент в первом тайме? У меня было время обработать мяч. Всё происходит очень быстро. Их голкипер сделал несколько отличных сейвов.

Нужно отдать должное «Арсеналу», они здорово играли в меньшинстве. Думаю, что они довольны заработанным очком.

В последние игры мы упускаем слишком много моментов, но и вратари соперников играют здорово», - цитирует Далласа Sky Sports.