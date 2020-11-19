Луис на тренировке ударил Себальоса по лицу

Защитник «Арсенала» Давид Луис ударил по лицу своего товарища по команде Дани Себальоса, сообщает The Athletic.

В четверг проходила тренировка для игроков, которые не вызываются в свои национальные сборные, и там начался конфликт.

Всё началось с того, что между игроками произошла стычка, в ходе которой Луис вспылил и ударил Себальоса в нос. В результате чего, полузащитник оказался на газоне, и у него пошла кровь из носа.

Себальос сразу же поднялся и хотел продолжить выяснять отношения с защитником, но вмешались товарищи по команде и разняли игроков.