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Артета: «Мне очень понравился характер моих ребят»

22 Ноября 2020, 21:59,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью в матче против «Лидса» (0:0).

«Если учитывать, что мы рано остались в меньшинстве, то результат приемлемый. Конечно, всегда хочется победить, но таковы обстоятельства.

Первый тайм можно разделить на две части. Сначала мы играли нормально, но затем мы начали отдавать мяч, у них появилось пространство для маневра. Во втором тайме нам нужно было хорошо защищаться и сохранять терпение.

С 10 людьми играть всегда тяжело. Мне очень понравился характер моих ребят, когда Пепе подвёл команду, но мы старались делать то, что должны были, у нас были моменты, чтобы выиграть матч», - цитирует Артету BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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Комментарии (2)
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0
Ars1987
22 Ноября 2020, 22:29

Да уже помойму пора. Не хватает Артете чего то. В начале вроде так взяося а щас сдулся. Какие то стратегии установки с этим катанием мяча. Оборона ароде лучше стала но впереди ужас.

0
vebmen84
22 Ноября 2020, 22:24
ты в курсе что тебя увооят скоро ?
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