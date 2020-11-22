Артета: «Мне очень понравился характер моих ребят»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью в матче против «Лидса» (0:0).

«Если учитывать, что мы рано остались в меньшинстве, то результат приемлемый. Конечно, всегда хочется победить, но таковы обстоятельства.

Первый тайм можно разделить на две части. Сначала мы играли нормально, но затем мы начали отдавать мяч, у них появилось пространство для маневра. Во втором тайме нам нужно было хорошо защищаться и сохранять терпение.

С 10 людьми играть всегда тяжело. Мне очень понравился характер моих ребят, когда Пепе подвёл команду, но мы старались делать то, что должны были, у нас были моменты, чтобы выиграть матч», - цитирует Артету BBC.