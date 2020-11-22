Артета: «Мне очень понравился характер моих ребят»

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22 Ноября 2020, 21:59,
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью в матче против «Лидса» (0:0).
«Если учитывать, что мы рано остались в меньшинстве, то результат приемлемый. Конечно, всегда хочется победить, но таковы обстоятельства.
Первый тайм можно разделить на две части. Сначала мы играли нормально, но затем мы начали отдавать мяч, у них появилось пространство для маневра. Во втором тайме нам нужно было хорошо защищаться и сохранять терпение.
С 10 людьми играть всегда тяжело. Мне очень понравился характер моих ребят, когда Пепе подвёл команду, но мы старались делать то, что должны были, у нас были моменты, чтобы выиграть матч», - цитирует Артету BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
Да уже помойму пора. Не хватает Артете чего то. В начале вроде так взяося а щас сдулся. Какие то стратегии установки с этим катанием мяча. Оборона ароде лучше стала но впереди ужас.