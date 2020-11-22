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Артета – об удалении Пепе: «Это недопустимо»

22 Ноября 2020, 22:15,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал удаление атакующего полузащитника Николя Пепе в матче с «Лидсом» (0:0).

«Это недопустимо. Просто неприемлемо. На этом уровне нельзя этого допускать», - цитирует Артету BBC.

25-летний Пепе в нынешнем сезоне сыграл тринадцать матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи. Николя присоединился к «канонирам» в августе 2019 года.

«Арсенал» набрал тринадцать очков в девяти турах и занимает лишь одиннадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставание от лидера составляет семь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Николя Пепе
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