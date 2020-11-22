Бьелса – о ничьей с «Арсеналом»: «Мы разочарованы»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал результат матча с «Арсеналом» (0:0) в АПЛ.

«Мы разочарованы, потому что могли выиграть матч. Мы попытались создавать опасность разными способами: через фланги, с помощью длинных передач и, в меньшей степени, игрой через середину поля. Этими тремя способами мы смогли создать опасность, но не смогли их преобразовать в голы.

Рафинья? Это было неплохое выступление, но не такое хорошее, чтобы выделять его. Конечно, он внёс свой вклад в улучшение наших атакующих действий», - цитирует Бьелсу BBC.

После девяти туров «Лидс» занимает четырнадцатое место в АПЛ.