«Акрон» продлил контракт с одним из лучших игроков

Один из лучших игроков тольяттинского «Акрона», вице-капитан клуба Константин Савичев продлил свой контракт с командой на ближайшие три года. Новостью делится клубная пресс-служба.

«Мне нравится, что сейчас происходит с клубом, его развитие и система, которую строит Евгений Игоревич Калешин. Хочется и дальше помогать «Акрону» расти и добиваться новых побед», - признался футболист.

Напомним, «Акрон» является одной из команд-сенсаций российского футбола в текущем сезоне. В начале мая тольяттинцы сыграют с «Краснодаром» в финале Кубка России в Пути регионов. А вчера подопечные Евгения Калешина в четвёртый раз подряд огорчили московский клуб Премьер-лиги. На этот раз от клуба Первой лиги пострадал московский «Спартак».