Игрок «Акрона» Понсе: «В карьере любого футболиста есть высшая точка и низшая»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе высказался об отношении к выступлению за коллектив Первой лиги.

«В карьере любого футболиста есть высшая точка и низшая. Когда я был молодым, естественно, я думал, что карьера пройдёт в главных лигах Европы — в Испании, Италии. Увы, этого не произошло», — заявил венесуэлец в интервью изданию Sport24. Понсе также отметил, что пытается переосмыслить свою игровую карьеру в настоящий момент.

Напомним, что в 2017–2018 годах Понсе выступал за итальянские «Сампдорию» и «Ливорно». В России Андрес отметился игрой за такие коллективы, как «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».