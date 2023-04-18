Понсе: «У Калешина мышление победителя»

Форвард тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе высказался о тренере клуба Первой лиги Евгении Калешине.

«У него уникальная ментальность. С ним команда становится лучше. У Калешина мышление победителя» — заявил венесуэльский футболист в интервью изданию Sport24. Понсе считает, что его текущий наставник готов к работе в клубе Российской премьер-лиги, назвав Калешина одним из лучших тренеров в своей карьере.

Напомним, что Евгений Калешин возглавил «Акрон» в 2022 году. В нынешнем сезоне клуб из Тольятти находится на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, выйдя в полуфинал Пути регионов Кубка России.