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Первая лига

Евгений Калешин рассказал, за что уважает Бердыева

24 Апреля 2023 • 16:49 Комментировать
Акрон
0:3
Нефтехимик
окончен

Наставник тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин рассказал, почему он уважает бывшего тренера «Рубина», «Ростова» и «Сочи» Курбана Бердыева.

«С огромным уважением к нему отношусь. Мудрый человек, хитрый лис. Видно, почему таких результатов добился. Не только тренерские дела, но и вопрос личности. Лидер, который ведёт за собой», – приводит слова специалиста «Чемпионат».

Калешин рассказал, что виделся с Курбаном Бекиевичем в период управления «Тверью», несколько часов проведя с известным специалистом за разговорами о тактике и тренировочном процессе. По мнению Евгения, после успеха Бердыева в «Рубине» клубы Премьер-лиги не стали массово играть в контратакующий футбол.

Напомним, что на счету Курбана Бердыева две золотых медали российского чемпионата во главе «Рубина», а также серебро с «Ростовом» в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Евгений Калешин
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