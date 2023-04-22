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Первая лига

«Акрон» после победы над «Спартаком» разгромно проиграл «Нефтехимику»

22 Апреля 2023 • 18:04 Комментировать
Акрон
0:3
Нефтехимик
окончен

«Акрон» явно сделал ставку на кубковый турнир, где обыграл «Спартак», и сил на матч Первой лиги с «Нефтехимиком», наверняка, просто не осталось. Команда из Нижнекамска очень удачно сыграла в гостях, забив три безответных гола. Отличились Султан Джамилов, Константин Базелюк и Вагиз Галиулин.

«Нефтехимик» поднялся на седьмую строчку, у «Акрона» 13-е место.

Протокол игры  
Акрон0:3Нефтехимик
  13'Джамилов Султан (0:1)
  40'Базелюк Константин (0:2)
  78'Галиулин Вагиз (0:3)
Волков СергейХоджаниязов ДжамалдинШакуро Павел  45' 77' (Полубояринов Данил ( 77') Зуев ИльяАзаров Владимир 61' (Понсе Андрес ( 61') Песегов Евгений 46' (Килин Антон ( 46'  90') Чудин ИванМацукатов Алекс  37'Макаров СергейАпеков Руслан 71' (Сасин Дмитрий ( 71') Эльдарушев Абу-Саид 71' (Салтыков Никита ( 71')
Запасные: Матвеев МаксимСагуткин ДаниилНагаев ДмитрийСычёв Виталий
Голубев АндрейБердников АлексейЗорин БогданКалугин НикитаКотов ПавелДенисов Роман 85' (Черкес Евгений ( 85') Москвичёв ВладимирГалиулин Вагиз 85' (Хубаев Давид ( 85') Лайкин Максим 74' (Дворецков Филипп ( 74') Джамилов Султан 57' (Ситдиков Марат ( 57') Базелюк Константин 74' (Котик Артём ( 74')
Запасные: Шоркин МаксимБарсов МаксимЯнушковский РоманОбухов Игорь
22 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Акрон
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