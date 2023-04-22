«Акрон» после победы над «Спартаком» разгромно проиграл «Нефтехимику»

«Акрон» явно сделал ставку на кубковый турнир, где обыграл «Спартак», и сил на матч Первой лиги с «Нефтехимиком», наверняка, просто не осталось. Команда из Нижнекамска очень удачно сыграла в гостях, забив три безответных гола. Отличились Султан Джамилов, Константин Базелюк и Вагиз Галиулин.
«Нефтехимик» поднялся на седьмую строчку, у «Акрона» 13-е место.
Протокол игры
|13'Джамилов Султан (0:1)
|40'Базелюк Константин (0:2)
|78'Галиулин Вагиз (0:3)
Волков Сергей•Ходжаниязов Джамалдин•Шакуро Павел 45'77' (Полубояринов Данил (77') •Зуев Илья•Азаров Владимир61' (Понсе Андрес (61') •Песегов Евгений46' (Килин Антон (46') • 90'Чудин Иван•Мацукатов Алекс• 37'Макаров Сергей•Апеков Руслан71' (Сасин Дмитрий (71') •Эльдарушев Абу-Саид71' (Салтыков Никита (71')
Голубев Андрей•Бердников Алексей•Зорин Богдан•Калугин Никита•Котов Павел•Денисов Роман85' (Черкес Евгений (85') •Москвичёв Владимир•Галиулин Вагиз85' (Хубаев Давид (85') •Лайкин Максим74' (Дворецков Филипп (74') •Джамилов Султан57' (Ситдиков Марат (57') •Базелюк Константин74' (Котик Артём (74')
22 апреля.
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