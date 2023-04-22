«Акрон» после победы над «Спартаком» разгромно проиграл «Нефтехимику»

«Акрон» явно сделал ставку на кубковый турнир, где обыграл «Спартак», и сил на матч Первой лиги с «Нефтехимиком», наверняка, просто не осталось. Команда из Нижнекамска очень удачно сыграла в гостях, забив три безответных гола. Отличились Султан Джамилов, Константин Базелюк и Вагиз Галиулин.

«Нефтехимик» поднялся на седьмую строчку, у «Акрона» 13-е место.