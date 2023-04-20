Палиенко ответил, стоит ли перед «Акроном» задача выиграть Кубок России

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Максим Палиенко поделился ожиданиями от выступлений своей команды в Кубке России. Напомним, клуб уже успел выбить с турнира два московских топ-клуба – «Локомотив» и «Спартак». Последние проиграли «Акрону» со счётом 1:2.

«У нас очень тяжёлая сетка. Повторюсь: идём от игры к игре, вперёд не смотрим», – сказал Палиенко в беседе с Bobsoccer.

В следующей стадии Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром». Поединок состоится второго мая в 19:30 по московскому времени. В Первой лиге тольяттинская команда в данный момент занимает тринадцатую строчку в турнирной таблице.