В самарском зоопарке может появиться лев по имени «Акрон»

Губернатор самарской области Дмитрий Азаров после победы «Акрона» в Кубке России над московским «Спартаком» (2:1) предложил назвать льва для самарского зоопарка «Акроном». Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дело в том, что недавно в самарском зоопарке умер лев, живший в нём 16 лет. И теперь в учреждение в скором времени прибудет новый молодой львёнок.

«Давайте вместе подумаем, как назовём львёнка? Моё предложение – «Акрон», - пишет Азаров.

В финале Кубка России в рамках Пути регионов «Акрон» встретится с победителем матча «Краснодар» - «Крылья Советов».