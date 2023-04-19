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В самарском зоопарке может появиться лев по имени «Акрон»

19 Апреля 2023 • 20:22 Комментировать
Акрон
...
Нефтехимик
22.04 16:00

Губернатор самарской области Дмитрий Азаров после победы «Акрона» в Кубке России над московским «Спартаком» (2:1) предложил назвать льва для самарского зоопарка «Акроном». Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дело в том, что недавно в самарском зоопарке умер лев, живший в нём 16 лет. И теперь в учреждение в скором времени прибудет новый молодой львёнок.

«Давайте вместе подумаем, как назовём львёнка? Моё предложение – «Акрон», - пишет Азаров.

В финале Кубка России в рамках Пути регионов «Акрон» встретится с победителем матча «Краснодар» - «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Азаров Акрон
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АКРОН НЕФТЕХИМИК
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