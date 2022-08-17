Попов опроверг слухи о том, что он уже договорился с «Уфой»

Мы уже сообщали о том, что после не самого удачного старта сезона (семь очков из 15 возможных) в «Уфе» решили расстаться с главным тренером Сергеем Томаровым. По слухам, его место должно достаться 43-летнему Денису Попову, однако бывший футболист ЦСКА и российской сборной дал понять, что с ним никто не связывался по этому вопросу.

- На данный момент «Уфа» не делала мне никаких предложений. Сижу у себя дома в Новороссийске, только что с моря пришел. Никто из башкирского клуба со мной не связывался, - цитирует Попова «Спорт-экспресс».

Попова видели на стадионе в ходе игры пятого тура, в которой «Уфа» переиграла «Велес», он общался с руководством клуба.