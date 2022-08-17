Стало известно, кто возглавит «Уфу»

Бывший тренер «Химок» Денис Попов станет наставником «Уфы». По сведениям Sport 24, официально об этом объявят завтра, 18 августа.

Ранее Попов входил в тренерский штаб Сергея Юрана в «Химках» и «СКА-Хабаровске». Сегодня, 17 августа, пост главного тренера «Уфы» покинул Сергей Томаров. Он являлся исполняющим обязанности наставника команды с 15 июня этого года.

Напомним, башкирский клуб покинул Российскую премьер-лигу по итогам прошлого сезона и выступает в Первой лиге. Уфимцы занимают 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав семь очков после пяти встреч. В матче шестого тура «Уфа» примет на своем поле астраханский «Волгарь».