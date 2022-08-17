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Первая лига

Стало известно, кто возглавит «Уфу»

 
17 Августа 2022 • 16:59 Комментировать
Уфа
...
Волгарь
21.08 16:00

Бывший тренер «Химок» Денис Попов станет наставником «Уфы». По сведениям Sport 24, официально об этом объявят завтра, 18 августа.

Ранее Попов входил в тренерский штаб Сергея Юрана в «Химках» и «СКА-Хабаровске». Сегодня, 17 августа, пост главного тренера «Уфы» покинул Сергей Томаров. Он являлся исполняющим обязанности наставника команды с 15 июня этого года.

Напомним, башкирский клуб покинул Российскую премьер-лигу по итогам прошлого сезона и выступает в Первой лиге. Уфимцы занимают 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав семь очков после пяти встреч. В матче шестого тура «Уфа» примет на своем поле астраханский «Волгарь».

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Денис Попов
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УФА ВОЛГАРЬ
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